Lúcia Alves, atriz que fez diversas novelas da Globo, está internada em estado grave

Lúcia Alves, de 76 anos, atriz que fez diversas novelas da Globo, está internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ela tem câncer no pâncreas. A veterana deu entrada na unidade médica na última segunda-feira e permanece sedada e intubada.

Lúcia Alves está afastada da TV desde 2015. Em março deste ano, quando a novela Helena (Globo, 1975) foi disponibilizada no Globoplay, Lúcia deu uma entrevista ao jornal O Globo e afirmou não ter mais vontade de atuar em novelas.

A artista, que leva uma vida reclusa, participou, em 2023, do podcast Papagaio Falante e comentou sobre o seu estado de saúde: “No meu tratamento, eu tomo uma cervejinha. Adoro. Antigamente, eu até bebia umas coisas mais pesadas, agora não. A cerveja não embebeda. Não fico contando: ‘passei mais um dia, passei mais outro’. Não tenho medo de morrer”, disse na ocasião.

Lúcia estreou na televisão na novela Enquanto Houver Estrelas, da TV Tupi, em 1969. No mesmo ano, entrou na TV Globo para interpretar Geralda no folhetim Verão Vermelho.

Em seu currículo também constam novelas como Ti Ti Ti (1985), Mulher (1998), O Cravo e a Rosa (2000) e Sob Nova Direção (2004–2007). Nas telonas, esteve no elenco de Lua Cheia (1989) e Bendito Fruto (2004).