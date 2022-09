Lucho González fala sobre expulsão de Jô: ‘Sabe muito bem o que penso dele’

admin3 04/09/2022 - 18:58 Compartilhe







Pela 25ª rodada do Brasileirão, o Ceará e o Flamengo empataram em 1 a 1. A partida também marcou a estreia de Lucho González como treinador. Em entrevista coletiva, ele comentou sobre o resultado contra o time carioca e demonstrou apoio a Jô, que foi expulso no duelo.

– VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Segundo Lucho, a equipe tinha o objetivo de sair com os três pontos e conheciam as dificuldades do Flamengo:

AdChoicesPUBLICIDADE

‘Para comemorar (o resultado), não. Porque viemos com o objetivo claro de buscar os três pontos, mas me orgulhei e falei para os meus atletas pela atitude que tiveram, quanto à mensagem que passamos para ele. Sabíamos da dificuldade com um Flamengo, que joga bem e tem grande jogadores. Mas meus jogadores estão de parabéns. Um empate que para frente pode servir, mas buscamos a vitória. O que me deixa mais tranquilo é a atitude que tiveram o tempo inteiro’, afirmou.

Lucho afirmou que gostou da entrega, vontade e concentração dos jogadores. O treinador destacou ainda que o foco é o jogo contra o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Por fim, o comandante comentou sobre a expulsão de Jô. O atacante levou cartão vermelho no segundo tempo após se irritar por um toque de mão de Vidal, que não foi marcado, e reclamar da arbitragem. Lucho demonstrou apoio:

‘Evidentemente, não vi o lance. O Jô sabe muito bem o que penso dele, o quanto é importante. São coisas que acontecem. Não prestei a atenção ao que foi dito. Mas são coisas do futebol. Lá dentro está com outra cabeça. Essas mesmas coisas, às vezes, são olhadas de uma forma para uma camisa mais do que para outras. Mas são as coisas do futebol. Temos de estar com a cabeça tranquila. Ainda assim, o time permaneceu no jogo, com o espírito tático que pedimos’, finalizou.

E MAIS:

E MAIS: