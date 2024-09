Luccas Neto se torna 2º maior youtuber do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2024 - 22:00 Para compartilhar:

Recentemente, o criador de conteúdo infantil Luccas Neto atingiu a marca de 45,9 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, consolidando-se entre os três maiores canais da plataforma no Brasil e o primeiro com conteúdo voltado para o público infantil. Em menos

de um mês, seu canal conquistou 1 milhão de novos inscritos, elevando-o da quarta para a segunda posição no ranking nacional.

Com conteúdo que mistura diversão e ensinamentos, Luccas Neto se tornou um verdadeiro fenômeno entre as crianças e suas famílias. Vale destacar que, para produzir o conteúdo 100% autoral, Lucas possui uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos e educadores comprometidos a transmitir ensinamentos importantes e estimular os sonhos das crianças.

“Algo muito importante para me guiar nessa responsabilidade é pensar nos meus filhos ao produzir um conteúdo. Todos os projetos que realizo na Luccas Toon são pensados no que eu gostaria que meus filhos assistissem ou brincassem. Eu prezo por ideais, valores, ensinamentos importantes para as crianças, de uma forma divertida envolvendo personagens incríveis de acompanhar”, conta Luccas.

Atuando como empresário e criador de conteúdos, Luccas iniciou sua carreira na internet de forma despretensiosa, mas logo percebeu que sua paixão por criar conteúdos para o público infantil poderia levá-lo a lugares ainda mais altos. Em 2018, criou a Luccas Toon Studios.