Luccas Neto fala sobre polêmicas envolvendo o irmão: “Opiniões diferentes”

Luccas Neto falou, pela primeira vez, sobre as polêmicas envolvendo o seu irmão, Felipe Neto. Recentemente, Felipe criticou a aglomeração na festa de Natal de Carlinhos Maia e foi flagrado jogando futebol com os amigos.

O youtuber gravou uma série de vídeos em seu Instagram em que disse que brigar na internet não vai levar ninguém a lugar algum e que a internet é “um mundo cheio de mentiras”.

“Tanta coisa errada acontecendo na rua, tanta violência. Quantos casos de violência tiveram agora no final do ano? É tanta coisa errada acontecendo no mundo. E as pessoas perdem o tempo discutindo e brigando com outras pessoas pela Internet, que é mundo de mentiras e não vai levar ninguém a lugar nenhum, além de alguns likes”, afirmou.

Após o desabafo, Luccas voltou às redes para falar que a crítica também valia para o seu irmão e que eles têm opiniões diferentes. “Vou falar uma coisa meio óbvia, mas que algumas pessoas não sabem: eu sou eu e o meu irmão é o meu irmão. Tudo que eu falei nos meus Stories há algumas horas, também servem para o meu irmão. Serve para todo mundo na Internet.”

Ele explicou que já conversou com o irmão diversas vezes, mas que isso é algo que eles tratam pessoalmente, e não online. O youtuber também falou que não está “passando pano” para o irmão.

