Luccas Neto e Santuário Cristo Redentor se unem em ação especial para promover inclusão social

Nessa quarta-feira, 5 de julho, às 19h30, o fenômeno infantil Luccas Neto estará presente em uma emocionante ação no Santuário Cristo Redentor, marcando o lançamento do seu aguardado filme de estreia nos cinemas, intitulado “Os Aventureiros – A Origem“, que chegará às telonas de todo o país no dia seguinte, 6 de julho.

Durante o evento, o monumento ao Cristo Redentor vestirá a camiseta do Aventureiro Azul, personagem icônico interpretado por Luccas Neto. Essa colaboração única entre o Santuário e o artista busca unir o entretenimento, a sociedade e a fé, proporcionando uma experiência inesquecível para crianças de todo o Brasil.

A parceria entre Luccas Toon Studios e o Santuário Cristo Redentor vai promover a inclusão social e levar alegria para cerca de 300 crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Pastoral do Menor, uma organização dedicada a proporcionar assistência e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. Elas terão a oportunidade de assistir ao filme nos cinemas.

Como parte dessa iniciativa, Luccas Neto e sua equipe também vão receber 15 crianças em situação de vulnerabilidade atendidas por projetos sociais abraçados pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

Essas crianças terão a chance de conhecer pessoalmente os “Aventureiros” durante a ação especial e, posteriormente, assistirão ao filme nos cinemas pela primeira vez. “Essa experiência certamente ficará marcada em suas vidas, proporcionando momentos de diversão e aprendizado”, destaca o reitor do Santuário, Padre Omar.

Além de entreter as crianças com seu carisma e talento, Luccas Neto também é conhecido por transmitir mensagens positivas de amor e empatia. Ele espera inspirar e encantar todas as crianças envolvidas nesse evento, mostrando-lhes que sonhos podem se tornar realidade e que todos merecem oportunidades de felicidade.

“Eu quero que esse momento seja mágico na vida dessas crianças, que elas levem essa experiência com muita alegria. É incrível poder proporcionar essa oportunidade e ver os pequenos realizando sonhos. E não tem nada mais emblemático do que ter a camisa do Aventureiro Azul, o super-herói brasileiro, estampando uma das maravilhas do mundo e ícone do nosso país”, afirma Luccas Neto.

