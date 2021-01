Luccas Claro mira marca de Thiago Silva no Fluminense e se vê em briga de melhor zagueiro do Brasileirão Jogador está a dois gols de igualar o recorde do ídolo tricolor, hoje no Chelsea; zagueiro vê esta como a melhor temporada da carreira

Aos 29 anos, Luccas Claro vive o melhor ano da carreira. Autor do gol de empate na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, de virada, o jogador do Fluminense balançou a rede seis vezes na temporada e se igualou a Leandro Euzébio como o maior zagueiro artilheiro em um ano na última década. Agora, o jogador mira o recorde de Thiago Silva, maior goleador tricolor da posição em um mesmo ano no século XXI, com oito. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o atleta comemorou o fato de poder ajudar o time.

> Quem vem por aí: veja promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros

– Feliz por poder estar ajudando a equipe com gols também. Primeiro tenho que defender e ajudar atrás, tentar não tomar gols. Mas seria legal, sim. Acho que é possível (alcançar recorde de Thiago Silva), mas não pela marca em si, mas por estar ajudando, fazendo mais gols. Tem uma quantidade boa aí de jogos, então vou procurar estar ajudando tanto defensivamente quanto ofensivamente – afirmou Luccas.

VEJA E SIMULE A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Os números e as atuações credenciam Luccas Claro na briga para ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Ele entrou na seleção dos torcedores da 28ª rodada e vê 2020/21 como a melhor temporada da carreira.

– Não digo o melhor do campeonato, mas estou muito feliz com meu desempenho na temporada. Com certeza me coloco nessa briga aí, sim. Realmente o trabalho vem sendo bem feito, junto com meus companheiros e comissão técnica. Está sendo uma temporada incrível, mesmo com todas as dificuldades que tivemos. Consegui ganhar confiança interior, no clube, de todos os torcedores… Tenho certeza que é a melhor temporada da carreira. Jogando em um clube como o Fluminense a repercussão é muito grande.

E MAIS:

Agora, o Fluminense já se prepara para o confronto direto com o Corinthians, na próxima quarta-feira. O Tricolor está em sétimo lugar, com 43 pontos, enquanto a equipe paulista é a nona, com 39. Entretanto, o time de Mancini tem um jogo a menos.

– Mais um jogo dificílimo como são todos no Brasileiro. Fora de casa, mas sabemos que temos condições, sim, de fazer um grande jogo diante do Corinthians. Temos que colocar nosso jogo. Foi provado contra o Flamengo que só conseguimos a vitória porque começamos a jogar. Temos que nos dedicar com raça, concentração, colocar a bola no chão e jogar. Corinthians tem grandes jogadores, a gente sabe da qualidade deles na bola parada, é estar atento e tentar neutralizar – completou.

E MAIS:

Veja também