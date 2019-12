Luccas Claro esquece problema de atrasos para aproveitar chance no Fluminense

Com Digão suspenso após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva aumentar sua pena pela expulsão contra o Santos, o zagueiro Luccas Claro ganha mais uma oportunidade como titular no Fluminense para o jogo com o Corinthians, neste domingo, em São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A chance de provar seu valor faz o jogador de 28 anos esquecer até os problemas financeiros do clube. O Fluminense está com três meses em atraso dos salários em carteira. A diretoria pagou apenas parte dos vencimentos de Marcos Paulo e Miguel para evitar perdê-lo, assim como fez com Pedro anteriormente.

“Claro que o problema existe e todos sabem. O clube está trabalhando para solucionar. É difícil falar que não penso nisso, mas tenho de deixar de lado no jogo. É apenas a minha segunda oportunidade. Tenho de mostrar em campo o motivo pelo qual eu fui contratado”, afirmou Luccas Claro, que chegou ao clube em setembro vindo do Gençlerbirligi, da Turquia, e tem contrato até o final de 2020.

Para o zagueiro, o jogo não é importante apenas para ele mostrar serviço. Luccas Claro afirmou que o Fluminense tem de se garantir na Copa Sul-Americana de 2020. A equipe tricolor está na 14ª colocação com 43 pontos e briga com o Botafogo, 15ª, com 42, e que enfrenta o Ceará, domingo, no Engenhão.

“O nosso campeonato não acabou e temos um objetivo para alcançar. Sabemos das dificuldades, mas isso é bom porque você vai mais focado, concentrado. Se o Fluminense manter sua postura tem tudo para conseguir esta classificação”, afirmou o jogador. “Esta vaga é muito importante, é para um campeonato internacional. É importante para o clube, para os jogadores, para os torcedores.”

Luccas Claro garantiu que o elenco está focado para brigar pela vaga, mesmo sem saber quais jogadores vão ficar para 2020. A dupla de defesa titular, formada por Digão e Nino, por exemplo, fica sem contrato em dezembro. “Mesmo sem saber quem vai continuar, o grupo se fechou, passou por um momento difícil junto e ainda não acabou. Vamos buscar fechar o ano com esta classificação”, finalizou.