Luccas Claro elogia desempenho do Santos após revés do Flu: ‘Jogo da vida deles’

O Fluminense não foi bem na noite desta quarta-feira e perdeu para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos líderes do time, o zagueiro Luccas Claro atribuiu o revés à falta de competitividade.

O zagueiro disse que vinha acompanhando os jogos do Santos e viu que o adversário teve postura completamente diferente diante do perigo contra o rebaixamento, encarando o confronto como o jogo da vida delas.

“Faltou competição. O Santos veio para o jogo da vida deles. Eles fizeram hoje o que não vinham fazendo há um bom tempo. Fizeram um grande jogo. Até tentamos, mas depois do 2 a 0 ficou difícil reverter”, comentou na saída do gramado.

Apesar do revés, Luccas Claro também exaltou a campanha e o que o Fluminense construiu até agora no campeonato time poderia ter entrar no G6 caso vencesse na Vila Belmiro. “Estamos fazendo um bom Brasileiro. Hoje não conseguimos a vitória, mas vamos tentar na próxima”, completou.

Com a derrota, o Fluminense permaneceu na oitava posição, agora com 39 pontos. Dois pontos atrás do Internacional, sexto colocado e que hoje estaria se classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2022.

