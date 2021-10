Luccas Claro completa 30 anos com vaga consolidada no elenco principal do Fluminense Vinculado ao Fluminense até 2022, zagueiro segue se destacando nos números e tem titularidade segura

É dia de festa em Laranjeiras. Neste sábado, Luccas Claro completa 30 anos. Desde 2019 no Fluminense, o zagueiro conquistou a vaga no time principal com pouco tempo de casa e segue contrariando as expectativas iniciais. Após ser um dos destaques da equipe da última temporada, o camisa 4 completa mais um ciclo de vida e de campeonatos como parte essencial do elenco Tricolor.

Nascido em Ribeirão Preto, o jogador iniciou sua carreira nas categorias de base do Athletico Paranaense, em 2009. No ano seguinte, ingressou no profissional do Coritiba e permaneceu no clube até 2016, quando foi para o turco Gençlerbirligi a custo zero. O que parecia ser um passo atrás, acabou se tornando ponte para o futuro.

Em dezembro 2019, o Fluminense assinou com Luccas Claro por uma temporada. Mesmo contestado por parte da torcida, o defensor demonstrou potencial e conquistou a titularidade em poucos jogos. Em 2020, foi um dos jogadores com mais destaque no time ao formar uma das melhores duplas de zaga do Brasileiro ao lado de Nino. Neste ano, foi eleito o jogador mais seguro da competição pelo site SofaScore.

Na luta pela vaga na Libertadores 2021, marcou seis gols, todos feitos de cabeça após cobranças de escanteio. Neste ano, deu uma assistência. O desempenho rendeu ao atleta a renovação com o Fluminense até 2022, no dia em que completou um ano da sua chegada às Laranjeiras.

Na temporada atual, a defesa Tricolor apresentou uma queda de rendimento. Até o momento, o grupo sofreu a mesma quantidade de gols que marcou. Mesmo assim, os números do zagueiro chamam atenção. Luccas Claro acertou 92% passes no próprio campo, 71% dos passes no campo adversário, ficou até seis jogos sem sofrer gols na temporada e teve100% dos dribles bem sucedidos. Além disso, levou a melhor em 60% dos duelos terrestres e 55% dos duelos aéreos. Os dados são do SofaScore.

Desta forma, a chegada de Manoel e David Braz, reforços para a posição, não balançaram a titularidade do camisa 4. Desde o início do ano, o jogador só não participou de dois jogos, contra a Portuguesa-RJ, no Carioca, e Sport, pelo Brasileiro. Na ausência de Nino, durante as Olimpíadas, cumpriu o papel de referência na defesa.

Luccas Claro, que se revelou uma surpresa positiva desde o início de sua trajetória em Laranjeiras, completou 84 jogos com a camisa tricolor na última partida do Brasileiro, contra o RB Bragantino. Consistente dentro de campo e sereno fora dos gramados, o zagueiro é, além de pilar defensivo, peça essencial no esquema tático do Fluminense.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Mendes

