Lucca valoriza vitória do Fluminense no Brasileirão: ‘O mais importante’ Atacante esteve envolvido no lance do gol tricolor, quando cabeceou e acabou contando com desvio de Patric para marcar no Nilton Santos

O Fluminense jogou apenas o suficiente e contou com um pouco de sorte para vencer o Sport por 1 a 0 na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. O gol tricolor foi marcado em lance que Lucca cabeceou e Patric acabou mandando contra o próprio gol, já no início do segundo tempo. Após a partida, o atacante afirmou esperar que o lance seja creditado a ele, mas valorizou o resultado.

– Foi na direção do gol. Mas o mais importante é o Fluminense vencer e conseguimos. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, mas o mais importante é vencer e somar os três pontos num momento importante do campeonato – afirmou o atleta ao “Premiere”, ainda no campo.

A princípio, o gol havia sido dado ao atacante. Entretanto, a arbitragem ainda irá debater o lance para colocar na súmula se foi de Lucca ou contra de Patric.

A vitória mantém o Flu na sétima posição do Brasileirão, com 46 pontos. Corinthians e Santos, com dois jogos a menos, vêm logo em seguida com 42 cada. O Tricolor encara o Coritiba na quarta-feira, fora de casa, às 20h30.

