Lucca e Mateus lançam videoclipe de “Charlie Brown”

Depois do sucesso do single “JBL Paraguai”, que alcançou aproximadamente 4 milhões de visualizações no Youtube em apenas 1 mês, Lucca e Mateus lançam “Charlie Brown”, nesta sexta-feira (25). A música, composta pela própria dupla e com produção musical de DJ Murilo e LTnoBeat, grandes nomes do funk, acompanha videoclipe. As imagens foram captadas em um camping, no interior do Paraná, e traz cenas diurnas e noturnas entre casais e amigos, no estilo “Good Vibes”, principal identidade da dupla.

Lucca e Mateus iniciaram a carreira em 2016 e vêm conquistando espaço com um estilo “good vibes”, único no mercado atual. Seguir um estilo sem rótulo sempre foi o objetivo da dupla – já que o público de hoje se divide entre os segmentos. Mesmo sendo do interior, onde o sertanejo predomina, eles tiveram a ousadia de misturar ritmos como rap, trap, funk, reggae e até letras com assuntos mais ousados, que ainda são tabus para muitas pessoas.

A receita deu certo! Lucca e Mateus acumulam mais de 200 milhões de execuções nas plataformas de streaming. Estamos falando dos amigos que conquistaram reconhecimento nacional com o hit “Explica Esse Rolê”, que entrou nos ranking de 50 virais semanais do Spotify. A identidade descolada da dupla levou os cantores para grandes eventos e rodeios. O hit inclusive já foi cantado por grandes nomes como Maiara & Maraisa, Matheus & Kauan, Henrique & Juliano e por Marília Mendonça em seu Instagram.

Durante a pandemia, Lucca e Mateus animaram a quarentena dos fãs com lives, um show drive-in e músicas inéditas como “Outras Vidas”, com participação de Léo & Raphael, e “Tchau Pro Ex”, com MC Davi. A dupla também intensificou a divulgação do DVD “O Nosso Rolê”, gravado em Londrina (PR) e lançado em dezembro de 2019. O projeto traz participações especiais de João Bosco e Vinicius, Léo & Raphael, Mc Hariel e Mano Fler. No repertório do DVD foram gravadas 19 músicas, sendo 15 inéditas e todas autorais. Neste ano, em fevereiro, lançaram a faixa “Namorar Não Dá Mais”, acompanhada de clipe, e já é sucesso!

Veja também