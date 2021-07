Lucca divide méritos da vitória do Fluminense sobre o Sport: ‘Somos um grupo’

Herói da noite, Lucca saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Fluminense que manteve o time carioca na briga pelo G6 do Brasileirão. Depois de sair atrás do placar, o técnico Roger Machado colocou o atacante em campo logo no início do segundo tempo e ele marcou os dois gols da vitória, de virada, por 2 a 1, em cima do Sport, em plena Ilha do Retiro. Ao final da partida, o camisa 7 fez questão de dividir os méritos com os companheiros.

“Importante poder ajudar. Isso é bom. A confiança que todo mundo vem falando apesar do momento difícil que passei. Procurei me preparar. Prefiro dar o mérito a todos, se não fosse o grupo, não sairíamos vitoriosos”, disse o artilheiro da noite que ainda completou comemorando a vitória.

“Todos sabem que é difícil demais jogar aqui na Ilha do Retiro, então temos que comemorar esses pontos porque lá na frente vai fazer diferença. Aliás, preciso pagar alguns jantares para o Danilo Barcelos, que foi quem me deu assistência para os meus dois gols”, brincou.

No duelo, o Fluminense jogou com um time considerado alternativo, já que boa parte dos titulares foram poupados para o duelo de terça-feira contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No Brasileirão, onde aparece em sétimo lugar com 17 pontos, o próximo jogo será só no sábado (17) contra o Grêmio, no Maracanã.

