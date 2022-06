Lucca brilha, Ponte Preta vence o Ituano e deixa o Z4 da Série B Resultado alivia a situação da Macaca na competição; revés mantém o Galo entre os últimos colocados

Em confronto direto contra o Z4 do Brasileirão Série B, somente a vitória interessava a Ituano e Ponte Preta antes da bola rolar no estádio Novelli Júnior, em Itu, na noite desta terça-feira. E quem se deu melhor foram os visitantes. Com os gols saindo ainda na etapa inicial, Lucca tratou de abrir 2 a 0 para a Macaca, com Aylon descontando momentos depois, mas não sendo o suficiente para livrar o Galo de um novo tropeço, desta vez por 2 a 1.





Com o resultado, a equipe comandada por Hélio dos Anjos chegou aos 12 pontos, pulando para a 13ª colocação. Já o time comandado por Mazola Júnior, por conta do revés, acabou caindo para a 18ª posição com seus 10 pontos somados.

PONTE ABRE BOA VANTAGEM



Mesmo jogando longe de seus domínios, a Ponte Preta, logo nos primeiros movimentos, tratou de ir para cima do Ituano. Após algumas tentativas frustradas, aos 10 minutos inaugurou o marcador após o árbitro marcar pênalti de Léo Santos sobre Fessin. Na cobrança, Lucca, à meia altura, mandou para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Ituano passou a buscar seu gol de empate. Entretanto, aos 25 minutos, não contava com uma nova investida da Ponte. Após aproveitar contra-ataque, novamente ele, Lucca, pegando o próprio rebote, ampliou para a Macaca.

GALO DESCONTA



Em busca da recuperação, os comandados de Mazola Júnior passaram a investir um pouco mais. Até que surtiu efeito. Aos 27, após cobrança de escanteio, Aylon subiu mais alto que a defesa rival para diminuir o placar no Novelli Júnior.

Após o tento, o time mandante continuou em cima. Apesar de criar boas jogadas, viu o goleiro Caíque França levar a melhor em alguns lances, além de frustrar seu torcedor com a falta de pontaria.

ITUANO BUSCA O EMPATE, MAS SEM SUCESSO



Diferente de como foi na etapa inicial, a equipe do Ituano não quis saber de sofrer pressão por parte dos visitantes. Com isso, até meados dos 20 minutos, por muito pouco não conseguiu igualar o confronto em três boas tentativas por parte de Chrigor, que lamentou as chances perdidas.

RETA FINAL COM EMOÇÃO

Com ambos os treinadores promovendo algumas trocas com o tempo passando, quem teve melhor aproveitamento foi a Ponte. Já nos momentos finais, aos 37 minutos, Echaporã, que em uma das alterações de Hélio dos Anjos havia entrado no lugar de Danilo Gomes, viu seu arremate carimbar a trave do gol defendido por Pegorari para desespero do atleta.

Nos acréscimos, a equipe de Itu ainda tentou apostar suas últimas fichas. Entretanto, esbarrou no forte sistema defensivo da Ponte, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final na partida para decepção dos torcedores do Galo que pouco compareceram ao Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1×2 PONTE PRETA

Data e horário: 07/06/2022, às 20h30 (de Brasília)

​Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves de Lima (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões Amarelos: Thiago Oliveira, 8’/2ºT; Bernardo, 46’/2ºT

Gols: Lucca, 10’/1ºT (1-0); Lucca, 25’/1ºT (2-0); 27’/1ºT (2-1)

ITUANO: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Rafael Pereira e Roberto (Mário Sérgio, aos 3’/2ºT); Caíque, Kaio (Iago Telles, aos 30’/2ºT) e Lucas Siqueira (Lucas Nathan, aos 30’/2ºT); Chrigor, Aylon (Gabriel Barros, aos 21’/2ºT) e João Victor (Calyson, aos 30’/2ºT).

(Técnico: Mazola Jr.)

PONTE PRETA: Caíque França; Bernardo, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Artur (Jean Carlos, aos 10’/2ºT); Wesley Fraga (Moisés Ribeiro, aos 22’/2ºT), Léo Naldi e Ramon (Wallisson, aos 32’/2ºT); Fessin (Igor Formiga, aos 32’/2ºT), Danilo Gomes (Echaporã, aos 22’/2ºT) e Lucca.

(Técnico: Hélio dos Anjos)

