Lucas Ventura lamenta má pontaria do Cruzeiro em derrota no Independência

O Cruzeiro não fez sua pior apresentação da temporada nesta quinta-feira, mas viu o Remo ter mais eficiência no ataque e vencer por 3 a 1, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Lucas Ventura apontou a má pontaria do time mineiro como fator determinante para a derrota.

O jovem volante elogiou a postura do time e enalteceu as chances de gol que foram criadas. Mas culpou as falhas nas finalizações pelo resultado negativo. “Fizemos uma boa partida. Criamos bastante, mas pecamos nas finalizações. Agora é ter cabeça erguida, pois na segunda-feira tem outro desafio. Temos que estar com a cabeça boa para tentar a vitória”, disse o jogador.

Com bola rolando, o Cruzeiro realmente não foi mal e teve oportunidades de construir uma vitória tranquila. Mas, no segundo tempo, acabou vacilando na defesa e viu o Remo acertar dois belos chutes com Jefferson e Ronald, nos últimos minutos, decretando o resultado.

O Cruzeiro está fora da briga pelo acesso, porque aparece em 13.º lugar, com 39 pontos. A meta agora é atingir os 45 pontos para ter a segurança de que, ao menos, jogará pelo terceiro ano seguido a Série B de 2022.

