Após reatar o relacionamento com a campeã da “A Fazenda” 2023 Jaquelline Grohalski, Lucas Souza brincou com o fato de adorar se relacionar com campeãs do reality. Ex-marido de Jojo Todynho, vencedora da edição de 2020, eles ficaram juntos por quase dois anos.

“Sabe o que eu acho? É para dar polêmica, para gerar clique. O pessoal sempre tem que ficar me associando a ela. É algo muito resolvido para mim, só que a galera insiste em ficar falando sobre isso. O pessoal é chato, quer separar o casal. Não fazemos mal a ninguém, né, vida [Jaque]?”, comentou o influencer para o gshow sobre uma possível volta com a apresentadora.

“Não gosto de ficar associado a ela [Jojo Todynho], mas é que eu já estou em outro relacionamento e o priorizo. Quero viver com a Jaque, então não acho legal. Eu adoro uma campeã da “Fazenda”! É brincadeira, é zoeira”, completou ele.

