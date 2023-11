Lucas Souza fala pela primeira vez após desistência de ‘A Fazenda 15’: ‘Saúde mental’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 19:48 Para compartilhar:

O ex-militar Lucas Souza, 23 anos, se pronunciou pela primeira vez, nesta quinta-feira, 23, sobre sua desistência de ‘A Fazenda 15’ (Record TV). Ele explicou que sua decisão foi tomada pelo bem de saúde mental.

Em vídeo publicado em seu Instagram, o agora ex-peão esclareceu que tem recebido todo o apoio possível da emissora.

“Fala galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão”, iniciou ele.

“Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio. Quero agradecer também à Record por todo o apoio prestado… Médico, psicólogo e todo o cuidado que eles estão tendo comigo”, disse o influenciador, acrescentando que não está bem no momento e que logo deve fazer novas declarações aos seguidores.

Lucas Souza deixou o reality rural na última quarta-feira, 22, após uma série de discussões com Cézar Black.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias