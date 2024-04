Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, assume ser bissexual: ‘autoconhecimento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 21:04 Para compartilhar:

Lucas Souza, ex-Fazenda e ex de Jojo Todynho, divulgou uma carta aberta neste sábado, 27, no qual se declara bissexual. Na publicação, o cantor e ex-militar fez um desabafo sobre as situações que viveu desde a infância e afirmou estar em um processo de “autoconhecimento”.

Ainda na carta, Lucas comenta sobre sua passagem pelo reality A Fazenda, da Record TV, do qual desistiu em 2023. “Sexualidade virou pauta em muitos momentos e isso me consumiu internamente”, afirmou.

Ele ainda comentou sobre o relacionamento que teve dentro do programa com a cantora Jaquelline Grohalski, vencedora da edição. Após o fim do confinamento, o casal continuou junto, mas a cantora decidiu terminar o namoro em março deste ano.

O ex-militar ficou conhecido pelo relacionamento com a também cantora Jojo Todynho. Eles se casaram em janeiro de 2022 e terminaram em novembro do mesmo ano. No final de 2023, Jojo Todynho revelou que um dos motivos para o término com Lucas foi “conversas com homens” que ela encontrou no celular dele, o que ela considerou como traição.

Confira a carta na íntegra: