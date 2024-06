Lucas Souza é hospitalizado após ter vídeos íntimos com stylist expostos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 18:55 Para compartilhar:

O influenciador Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, foi hospitalizado neste sábado, 8. O ex-‘A Fazenda’ foi encaminhado à unidade hospitalar após ter sofrido uma crise de ansiedade decorrente do vazamento de um vídeo íntimo com o stylist Laéllyo Correa.

À IstoÉ Gente, a assessoria de imprensa de Lucas confirmou a hospitalização: “Ele sentiu fortes dores de cabeça e no peito, também com dificuldade de respirar. O médico disse que é uma crise de ansiedade instalada”.

Lucas e Laéllyo se envolveram por cerca de seis meses antes da participação do influenciador na 15ª temporada de “A Fazenda“. Após ter vídeos de momentos de intimidade expostos na web, Laéllyo lamentou, à reportagem: “Fiquei triste com a exposição. Nunca quis expor nada, até porque esses vídeos aconteceram algum tempo atrás. Desejo melhoras pra ele, que Deus abençoe”.

Apesar disso, o stylist ainda expressou seu ressentimento acerca do ex-namorado: “Sobre nossa relação, Lucas foi muito criança, imaturo. Mas com o tempo as pessoas vão amadurecendo. Ingratidão define ele e as coisas que aconteceram entre nós”.

Ainda à reportagem, a assessoria de Lucas Souza afirmou que o influenciador não se pronunciará acerca do assunto, mas pretende tomar as medidas legais contra o vazamento das imagens.

Vale lembrar que Lucas assumiu a bissexualidade em abril. Seu último affair público foi com Jaquelline Grohalski, campeã de “A Fazenda 15”.