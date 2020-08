Lucas Silva pede foco total para estreia do Vila Nova-GO na Série C De volta ao Vila Nova após empréstimo ao Água Santa, onde disputou o Paulistão 2020, atacante é uma das esperanças de gols da equipe goiana, que estreia diante do Manaus

De volta ao Vila Nova-GO após disputar o Paulistão desta temporada pelo Água Santa, o atacante Lucas Silva é umas das armas do clube goiano para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.O Tigre estreia na competição nacional neste sábado, quando encara o Manaus, fora de casa. Lucas falou sobre o que ele espera do Vila Nova na Série C.

– Todos dentro do clube tem o objetivo de fazer uma ótima competição para buscar o objetivo principal que é o acesso a Série B. Nossa equipe vem treinando forte. Sabemos da dificuldade que será esse duelo contra o Manaus. Temos que ter muita atenção para iniciarmos a competição com uma boa atuação e consequentemente a conquista dos três pontos – disse o atacante.

No grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Vila Nova-GO vai até a Arena da Amazônia, onde encara o Manaus, neste sábado (8), ás 19h, horário de Brasília.

