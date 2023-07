Lucas Silva não esconde ansiedade por estreia ao Cruzeiro: ‘Que seja com uma grande vitória’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 19:23 Compartilhe

Um dia após completar 30 anos, o volante Lucas Silva revelou que vem sofrendo para segurar a ansiedade por nova estreia com a camisa do Cruzeiro. Formado no clube, o jogador está de volta após deixar o Grêmio e pode ser relacionado para a partida contra o Coritiba, neste domingo, pelo Brasileirão.

A definição se o volante será relacionado sai neste sábado pela manhã após a última atividade antes da partida do estádio Independência. “Estou ansioso por vestir de novo o manto celeste. Espero que quando esse momento chegar seja com uma grande vitória”, afirmou o jogador. “É um novo Cruzeiro e isso para qualquer atleta dá muita confiança.”

Lucas Silva revelou que a negociação foi rápida. Uma semana papos receber a ligação do Cruzeiro, ele já acertou a rescisão com os gaúchos e fechou o novo acordo. “Estou bastante feliz, otimista e muito motivado também com esse retorno, por sentir que o Cruzeiro é minha casa. Espero que esta terceira passagem seja de sucesso, vitórias e títulos também, como foram as outras.”

Para não perder tempo na adaptação, Lucas Silva além de treinar forte, vem conversando bastante com o técnico Pepa. O experiente jogador vem ouvindo do novo chefe como é o esquema da equipe e quais as funções que ele espera com sua chegada.

“Cheguei e já tive conversas com o Pepa. Ele me explicou como o time joga, o que gosta que os jogadores do meio façam, onde pretende me utilizar e falei das minhas características. Acredito que tudo se encaixou muito bem na conversa e isso me dá mais confiança e otimismo para fazer a reestreia.”

Ciente do bom momento do time, sobretudo no meio-campo, Lucas Silva adotou o discurso que chega para ajudar e não se “escalou” como titular. Em sua visão, a briga pela posição será árdua, mas sadia, e no mais “alto nível.” Frisa que vinha trabalhando normalmente no Grêmio e a parte física não será problema caso seja escolhido já no fim de semana.

