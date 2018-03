Lucas Romero minimiza vantagem e pede Cruzeiro ‘protagonista’ na semifinal

A vitória sobre o Tupi por 1 a 0, fora de casa, na ida da semifinal do Campeonato Mineiro, não tranquilizou o elenco do Cruzeiro. Preocupado com o “protagonismo” da equipe, o volante Lucas Romero minimizou a vantagem e cobrou um time “inteligente” para o jogo da volta, domingo, no Mineirão.

“É um jogo decisivo, mas o Cruzeiro sempre tenta ser protagonista em cada jogo. É importante vencer, mas sempre jogando com inteligência”, apontou o argentino, projetando que o duelo da volta será complicado.

“Tivemos um jogo lá muito duro, muito pegado, pois é um jogo de semifinal, então se joga desse jeito. Agora estamos esperando eles aqui em casa, no Mineirão, e vamos tentar ser protagonistas”, acrescentou.

Embora confiante no bom desempenho do Cruzeiro, Lucas Romero ponderou que o Tupi também deve ser mais ofensivo no Mineirão. “No início do jogo eles devem vir um pouco mais fechados. Mas, como precisam do resultado, depois devem jogar para frente”, avaliou.

A presença da torcida neste domingo, segundo complementou o volante argentino, será decisiva para que o Cruzeiro tenha um bom desempenho. “Para nós é muito importante o apoio deles. É um jogo decisivo. A torcida vem acompanhando esse ano todo, sempre nos apoiando e isso é fundamental para nós. Contamos com a presença deles, com certeza fazendo mais uma boa festa.”