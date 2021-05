Lucas Ribeiro reclama da arbitragem após Internacional ceder o empate ao Sport

O zagueiro Lucas Ribeiro saiu de campo não furioso com o Internacional por ter levado o empate do Sport, mesmo após ter aberto 2 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas, sim, com a arbitragem do paulista Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Para o defensor, mesmo não tendo certeza, ele errou em lances capitais neste domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro.

“No segundo tempo (o Internacional) voltou com a mesma postura que o professor pediu, mas infelizmente aconteceu o empate. Dois erros da arbitragem e essa situação nos complica. Pênalti que não foi e segundo lance, na minha visão, estava impedido. Vou ver no vestiário se estava. No final do jogo a bola não saiu, ele marcou tiro de meta antes. Mas agora é cabeça boa, focar na Copa do Brasil e Brasileiro. Sentimento triste, abriu 2 a 0, mas a equipe deles buscou. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Seguimos firme”, avaliou o zagueiro.

O Internacional levou gol dos veteranos Thiago Neves (em cobrança de pênalti) e André. O time colorado havia aberto o marcador com Edenílson (também de pênalti) e Rodrigo Lindoso. O resultado deixou o atual o vice-campeão nacional na 11.ª colocação com um ponto, enquanto que o Sport está em oitavo.

“Estou feliz em voltar a fazer gol. Isso é um grupo, quando ganha, ganha todos, e quando perde, perde todos. O importante é todo mundo estar em um só pensamento e isso acho que vai se repetir mais vezes no ano”, disse Rodrigo Lindoso.

Na segunda rodada do Brasileirão, o Internacional visitará o Fortaleza no domingo, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

