Lucas Rangel soma mais de 55 milhões de seguidores nas redes sociais

Ele é conhecido por sair da caixinha e se tornar uma verdadeira inspiração para inúmeros influenciadores. Quando se pensa em tendências no universo das redes sociais, é impossível não pensar em Lucas Rangel. Com mais de 55 milhões de fãs espalhados por todas as suas redes sociais e bilhões de visualizações em seus vídeos, ele conquistou um lugar especial no coração de seus seguidores e na cena digital.

Mas a grandeza dele vai além dos números de seguidores e visualizações. Ele tem uma missão maior: incentivar outros influenciadores e criadores de conteúdo.

Lucas Rangel, mineiro de Belo Horizonte, foi um dos pioneiros na produção de conteúdo para a internet no Brasil. “Eu comecei a gravar com 16 anos, eu estava no ensino médio, e eu não tinha ideia do que eu ia fazer na faculdade (risos)”, disse ele, em entrevista a esta coluna. Sua fama na internet decolou com vídeos de seis segundos no aplicativo Vine, e ele rapidamente conquistou o título de maior viner do Brasil aos 16 anos. Em 2014, criou seu canal no YouTube, com o nome de “Rangel do Vine”, e escreveu a série “Os flops” , que virou um filme e acabou indo parar em cartaz na Netflix. Além disso, ganhou a internet por fazer vídeos que demonstravam o dia a dia, de uma maneira descontraída (situações com a mãe, frases de escola)

Lucas também foi convidado para comandar o programa “Rangel, Câmera, Ação!” no SBT, onde revelava os bastidores, notícias e curiosidades sobre as maiores produções do cinema internacional. Ele ainda criou o reality “Qual o Próximo YouTuber de Sucesso”, no qual foi jurado ao lado de Danielle Diz, Kim RosaCuca e Enaldinho. O reality foi gravado no YouTube Space Rio e transmitido em janeiro de 2018, no canal de Lucas Rangel. O produtor de conteúdo também foi escolhido para apresentar a segunda edição do programa “Só Para Parodiar”, do Multishow, ao lado das meninas do “Depois das Onze”.

Atualmente, com mais de 55 milhões de seguidores em suas redes sociais, Lucas Rangel se destaca como um dos principais nomes da influência brasileira. Além de criar conteúdo para suas redes, ele também apresenta o quadro “PodEntrar” no “PodDelas”, no qual visita a casa de famosos.

O influenciador compartilha que sua rotina de trabalho está intrinsecamente ligada à sua vida pessoal, e ele não consegue separar uma da outra. “Inclusive, se alguém souber como separar, pode me mandar um e-mail que eu vou mandar um PIX bem bacana para a pessoa (risos)”, brinca. “Quando você é um influenciador, um criador de conteúdo, a sua vida é o seu conteúdo; o seu dia a dia é o que você vai demonstrar. E isso não deixa de ser o meu pessoal.”

Lucas Rangel, com sua autenticidade e paixão por entretenimento, continua a cativar e inspirar milhões em todo o Brasil e além. Seu compromisso em apoiar e incentivar novos criadores de conteúdo deixa claro que ele não é apenas uma estrela da internet, mas também um mentor dedicado que está moldando o futuro do cenário digital brasileiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias