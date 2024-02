Lucas Pretti se junta a Bone Brotherz em lançamento de ‘Meia Volta’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 11:51 Para compartilhar:

Lucas Pretti inicia 2024 com muitas novidades. O cantor e compositor lança nesta sexta-feira, 2, seu primeiro single do ano, a romântica “Meia Volta”, em parceria com a dupla eletrônica Bone Brotherz. A música está disponível nas principais plataformas digitais, assim como no canal do YouTube de Lucas.

Em uma mistura delicada da música eletrônica com o pop romântico de Lucas, a faixa é uma composição de Pretti e Júnio Lage. O músico conta que queria trazer nessa letra a história de uma pessoa que faria de tudo para reencontrar o seu amor e nada seria um obstáculo muito grande, Lucas ainda afirma que curte levar para o público músicas leves com significado por trás da suave melodia: “Eu gosto de trazer músicas que são tão leves, que você vai ouvindo parecendo que não tem nada de demais, e quando presta atenção vê a mensagem por trás de forma mais profunda.”

O duo da cena eletrônica também fala sobre como foi realizar a parceria junto ao mineiro: “Nós queremos mesclar outros estilos musicais com a eletrônica e essa música nasceu da ideia de combinar estilos junto ao pop do Lucas, algo único, com uma sonoridade diferente. Quando criamos essa faixa estávamos saindo de produções em inglês e querendo trazer para a nossa música sonoridades mais brasileiras e que atingissem o público daqui”, comenta Bone Brotherz.

Em pouco mais de três anos de carreira, Lucas Pretti é uma das maiores apostas da música pop brasileira. Com versatilidade musical, ele soma dois EPs e diversos singles autorais de sucesso, que acumulam mais de 21 milhões de streams nas plataformas digitais. No último ano, Lucas também gravou o projeto Showlivre com um show 100% autoral, junto de uma banda formada apenas por mulheres e um repertório recheado com as principais músicas de sua carreira.

Vale lembrar que, além da nova faixa, Lucas também trouxe outra novidade no início deste ano, o cantor estreou como ator nas telas de cinema no dia 18 de janeiro como o personagem Titi, do novo filme da Turma da Mônica, “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, dando sequência a outra paixão além da música, a dramaturgia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias