Lucas Piazon, do Botafogo, desloca o ombro e é agredido em briga com jogadores do Internacional

Após o gol da virada do Botafogo, uma confusão tomou conta do gramado com pancadaria generalizada, que foi contida pelos clubes. No entanto, Lucas Piazon foi agredido com um tapa na cabeça por David, do Internacional durante a briga.





Piazon foi um dos destaques do Botafogo contra o Inter (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A partida foi marcada pela confusa arbitragem de Savio Pereira Sampaio (DF), que expulsou o zagueiro Philipe Sampaio e o técnico Luís Castro logo no início da partida. Com isso, o Alvinegro jogou com menos um durante praticamente todo jogo e, de forma valente, saiu com os três pontos.

Durante a confusão, Mercado, defensor do Internacional, foi expulso pelo árbitro. Ao soar o apito final, a pancadaria tomou conta do gramado por alguns minutos Cardorini e Lucas Piazon discutiram, e David acertou a cabeça do jogador alvinegro. Ele saiu com o ombro imobilizado.

O próximo compromisso do Botafogo será no outro domingo, às 16h, no Nilton Santos, no clássico contra o Fluminense. O jogo será válido pela décima quarta rodada do Brasileirão.

caralho maluco a marretada que o Piazon tomou pic.twitter.com/l8upuvpqKH — Loco Carioca ᵇᶠʳ ★彡 (@lococarioca_) June 19, 2022

