Lucas Penteado faz pronunciamento de 7 minutos sobre polêmica com ex-noiva

Após polêmicas envolvendo uma live com sua ex-noiva, Lucas Penteado usou as redes sociais para fazer um vídeo desabafando sobre a situação. Na ocasião, o ex-BBB abriu uma live e afirmou que a noiva Julia Franhari o estava traindo. No vídeo desta sexta-feira (08), Lucas pede que o público pare de atacar a jovem.

“Eu vim aqui de cara limpa porque eu acho que uma nota não seria o bastante pra um assunto tão delicado quanto esse. Eu não fazia ideia do quão forte é uma rede social. Há pouco tempo eu fiz uma live expondo uma intimidade minha e da minha ex-noiva e após essa live ela foi atacada na internet. Se eu entrar em detalhes eu vou estar novamente expondo a minha ex-noiva”, começou. “Parem os ataques com a minha ex-noiva. Tomem cuidado com as suas redes sociais, elas podem tirar uma vida”, acrescentou o ator.

Confira o vídeo completo:

