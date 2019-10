Lucas Paquetá vai ser papai. O jogador do Milan anunciou as novidades nas redes sociais. No story do Instagram, o craque compartilhou uma foto com sua mulher, Maria Eduarda Fournier. “Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou em ter isso na vida: ser herói de alguém e, melhor ainda, ter ao lado uma Mulher Maravilha. Que Deus abençoe a nossa família”, vibrou Lucas nas redes sociais.