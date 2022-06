Lucas Paquetá recebe prêmio de melhor estrangeiro da Ligue 1 na temporada

Depois de um belo ano com a camisa do Lyon, o brasileiro Lucas Paquetá foi eleito o melhor estrangeiro do Campeonato Francês da temporada 2021-22.

Na temporada, o meia disputou 36 das 38 partidas do Lyon na Ligue 1. Ele também marcou nove gols e deu cinco assistências para companheiros de time.





Mais de 20 mil participantes votaram para eleger o ex-Flamengo como melhor estrangeiro da competição. Além de ser um dos principais destaques do Lyon, Paquetá ganhou ainda mais visibilidade por suas atuações com a camisa da Seleção Brasileira.