Lucas Paquetá prefere elogiar trabalho de Ramon a comentar possível chegada de Ancelotti

Lucas Paquetá foi mais um jogador da seleção a não polemizar ao comentar o atual momento da seleção brasileita, sem um técnico efetivo desde o final da Copa do Mundo do Catar. Na véspera do amistoso com Senegal, o meia do West Ham preferiu elogiar o trabalho de Ramon Menezes a analisar uma possível chegada de Carlo Ancelotti.

“A gente tem feito um bom trabalho com o professor Ramon, é a segunda vinda dele, compramos a ideia dele, tentamos fazer nos treinos e nos jogos. Claro que a gente conversa, mas é só o presidente que pode falar o que vai acontecer. Temos que buscar fazer o nosso melhor e respeitar o professor Ramon”, disse Paquetá, em entrevista coletiva.

Sobre o duelo com Senegal, Paquetá elogiou o adversário e destacou o meia Mané, jogador do Bayern de Munique, como “um dos melhores do mundo”. O atleta prevê uma partida Masi difícil, pois o rival teve um bom desempenho no Mundial do Catar.

“A gente tem a consciência de que é uma grande equipe, com grandes jogadores, de grandes ligas, não será um jogo fácil. Tem o Mané, muito bom jogador, sabemos que temos entrar totalmente concentrados, esperamos fazer nosso trabalho bem feito, dar o nosso melhor para o Brasil vencer”, disse o meio-campista.

