Lucas Paquetá e Gerson terminam Campeonato Francês com mais gols que Lionel Messi; veja números Brasileiros terminaram Ligue 1 na frente de Lionel Messi na artilharia da competição

Neste sábado, a Ligue 1 teve sua última rodada e a primeira temporada de Lionel Messi no PSG chegou ao fim com uma certa dose de melancolia. Apesar do protocolar título francês, o argentino marcou apenas seis gols, número bem abaixo do esperado para o jogador que chegou como o grande reforço da temporada.





Messi entrou em campo em 26 das 38 partidas do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, sendo 24 delas como titular, e balançou a rede seis vezes. Na última temporada, ainda com a camisa do Barcelona, Messi foi o artilheiro de La Liga com 30 gols marcados em 35 partidas.

+ Renovação e hat-trick: o dia perfeito de Kylian Mbappé no PSG

Para efeito de comparação, dois brasileiros tiveram números superiores ao do argentino nesta temporada: Lucas Paquetá e Gerson. Os dois ex-jogadores do Flamengo marcaram nove gols cada e contribuíram de suas formas para a temporada de suas equipes.

Paquetá foi um dos grandes nomes em meio a uma temporada de altos e baixos do Lyon. O meio-campista marcou nove gols na campanha da equipe, mas não foi o suficiente para colocar o time em uma zona de classificação para competições europeias. O Lyon terminou a Ligue 1 na oitava colocação, com 61 pontos.

+ VEJA COMO FICOU A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS



No Olympique de Marseille, Gerson foi o destaque da equipe na reta final da competição. O brasileiro marcou nove gols, sendo quatro nos últimos quatro jogos, e contribuiu bastante para classificar a equipe de Marselha para a próxima edição da Champions League e, de quebra, levar o vice-campeonato francês, com 71 pontos.

Eleito melhor jogador da temporada, Kylian Mbappé, que renovou seu contrato com o PSG neste sábado, terminou o Campeonato Francês também como o artilheiro e jogador com mais assistências na competição. O atacante balançou as redes 28 vezes na Ligue 1 e deu 17 passes para gols.

E MAIS: