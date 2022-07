Lucas Paquetá dá assistência e Lyon fica no empate com a Inter de Milão em amistoso Brasileiro dá assistência para gol de Lacazette; Lyon abre vantagem mas sofre empate da Inter







Inter de Milão e Olympique de Lyon ficaram no empate por 2 a 2 em amistoso disputado no Stadio Dino Manuzzi, Cesena, na Itália. Lacazette e Cherki marcaram para o time francês, enquanto Lukaku e Barella fizeram os gols da equipe italiana.

A Nerazzurri terá um último amistoso no próximo sábado, contra o Villarreal. O Lyon, por sua vez, já terá compromisso oficial no Campeonato Francês na próxima sexta, quando irá abrir a Ligue 1 encarando o Ajaccio.

O JOGO

O time francês conseguiu ter um desempenho ofensivo superior no primeiro tempo do amistoso. O primeiro gol do Lyon veio com Lacazette, que retornou ao clube após cinco temporadas atuando no Arsenal. O camisa 91 aparou de cabeça uma ótima assistência de Lucas Paquetá aos 31 minutos do primeiro tempo.

Após o intervalo, o Lyon ampliou o marcador com Cherki, aproveitando a sobra dentro da área da Inter. Mas não demorou para Nerazzurri reagir; um minuto depois, Lukaku diminui de cabeça, 2 a 1. Aos 20 da etapa final, Barella empatou o amistoso com um belo gol de cobertura.

