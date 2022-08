Lucas Oliveira comenta ansiedade para acesso no Cruzeiro: ‘Nos motiva mais’ Diante do Tombense, time estrelado quer manter a campanha perfeita em Belo Horizonte nesta Série B







No próximo sábado, o Cruzeiro encara o Tombense, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Mineirão, o time celeste quer vencer o quinto colocado, para manter a campanha perfeita em Belo Horizonte e, consequentemente, a liderança da competição.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o zagueiro Lucas Oliveira, da Raposa disse em manter a forma de jogar em casa, com agressividade e intensidade. O time de Paulo Pezzolano quer se recuperar após o empate diante do Brusque, na última semana.

– A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, como foi o primeiro (no primeiro turno). Mas, dentro de casa, nós somos fortes, vamos manter nosso estilo de jogo, que é bastante agressivo, e vamos tentar sair com o resultado positivo – declarou.

Em seguida, o jogador seguiu a mesma linha de raciocínio do treinador uruguaio, ao falar de um possível acesso antecipado. Para Oliveira, a possibilidade, cada vez mais real, de ascender à Primeira Divisão, é um fator motivacional, mas é preciso melhorar para chegar ao objetivo.

– Ansioso é claro que fica. Pelo que a gente vem fazendo e mostrando dentro do campeonato. Mas, acho que isso não atrapalha, isso nos motiva mais, para poder fazer história nesta Série B – complementou.

Atualmente, o Cruzeiro está na liderança da Série B, com 46 pontos ganhos, sete a mais que o vice-líder, Vasco. Seguindo a projeção histórica da competição, se o time celeste fizer, aproximadamente, mais 20 pontos, estará de volta à Série A.

