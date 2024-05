Lucas Moura trabalha no campo e Zubeldia aguarda data de retorno do atleta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2024 - 21:53 Para compartilhar:

Um dos principais nomes do elenco são-paulino, o atacante Lucas Moura vem trabalhando no campo para acelerar a sua recuperação e reforçar a equipe na temporada. O atleta já está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e a comissão técnica estuda o melhor momento para ter novamente o atleta disponível.

O jogador não entra em campo desde o dia 4 de abril. Ele sentiu a contusão justamente na estreia do São Paulo na Libertadores, em partida que marcou derrota da equipe para o Talleres, da Argentina.

Como a equipe entra em campo pela rodada do final de semana do Brasileiro somente na segunda-feira, neste domingo ele vai mais uma vez cumprir uma etapa de trabalhos específicos para aprimorar a parte física e também ser acompanhado pela comissão técnica.

Caso não seja relacionado para o duelo com o Fluminense, o jogador tem boas chances de reaparecer na partida diante do Barcelona de Guayaquil, na quinta-feira. O certo é que o treinador argentino Luís Zubeldia já conta com o seu retorno.

O São Paulo, que vem de um bom resultado fora de casa, triunfo de 3 a 1 sobre o Vitória, espera manter o embalo para ganhar posições na classificação. A equipe do Morumbi contabiliza sete pontos em seis jogos pelo Nacional.