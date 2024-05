Lucas Moura se recupera de problema muscular e pode reforçar São Paulo contra o Fluminense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 20:03 Para compartilhar:

Pouco mais de um mês após lamentar nova lesão muscular no São Paulo e não esconder o descontentamento por desfalcar o time, Lucas Moura está recuperado e pronto para voltar a defender as cores do clube de coração. O meia-atacante trabalhou normalmente no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e pode ser relacionado diante do Fluminense, em jogo do Brasileirão agendado para segunda-feira, no MorumBis.

Lucas machucou no primeiro tempo da visita ao Talleres, na Argentina, pela Libertadores, no dia 4 de abril. Desde então, ficou ausente em nova partidas, senso seis vitórias, duas derrotas e um empate. Ainda não atuou com o técnico Luis Zubeldía.

Em dia de reapresentação do elenco, com titulares apenas fazendo trabalhos regenerativos, Lucas Moura ganhou atenção especial do técnico argentino. O técnico conversou bastante com o camisa 7 para mostrar seu estilo de jogo e como gostaria de utilizar o astro.

Lucas Moura começou o dia com sessão dura de exercícios físicos na academia, depois foi ao campo participar de atividade com os reservas. Zubeldía comandou atividades em campo reduzido, simulando como o time se safar da marcação e como agir com o toque de bola do Fluminense.

Com os titulares à disposição, Zubeldía começa a definir como escalará a equipe a partir deste sábado. Com a confirmação da lesão na panturrilha de Calleri, que vai tirá-lo de ação por pelo menos três semanas, Luciano deve ser efetivado como centroavante. O técnico jamais escondeu que quer aproveitar a facilidade do jogador em anotar gols. Abriria espaço para André Silva compor o trio ofensivo, com Luciano e Ferreirinha.

Já no lugar do suspenso Michel Araújo, sobram opções. Galoppo substituiu o jogador no segundo tempo dos 3 a 1 sobre o Cobreloa, mas o gol de Rodrigo Nestor o credencia a voltar a começar um jogo pela equipe. Rodriguinho e o próprio Lucas Moura são outras opções.