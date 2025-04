Lucas Moura mostra ansiedade, mas volta ao São Paulo deve ser em duelo por topo na Libertadores

Luis Zubeldía não escondeu após o empate por 2 a 2 diante do Alianza Lima, quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no MorumBis, que o São Paulo carece de jogadores mais experientes para fazer frente aos adversários na competição. E uma dessas peças é o meia-atacante Lucas Moura, ainda em recuperação. O jogador está ansioso pela volta aos gramados, que deve ocorrer em duas semanas no duelo na casa do Libertad, dia 23 de abril, valendo o topo da chave.

Presente no MorumBis para acompanhar o duelo com os peruanos, no qual previu uma boa vitória do São Paulo, mas acabou frustrado no fim, Lucas Moura revelou que ainda precisa de alguns dias para voltar à ação após sofrer um trauma no joelho direito.

“Meu lugar é ali dentro, no campo, não aqui fora. Sofro demais aqui na torcida. É Difícil ficar longe, mas espero voltar em uns 10 dias, no máximo duas semanas, espero estar jogando”, afirmou Lucas Moura à ESPN, revelando estar quase pronto na parte clínica e também física.

Afastado desde as quartas de final do Paulistão, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, dia 10 de março, havia a expectativa que o experiente jogador de 32 anos já estivesse à disposição na largada do Brasileirão. Mas as dores permaneceram e ele ainda faz a transição física.

Lucas Moura desfalcou o time nas duas rodadas da Libertadores, contra Talleres (1 a 0 para o São Paulo) e Alianza Lima (2 a 2), além dos jogos contra Sport e Atlético-MG, ambos com empate sem gols, pelo Brasileirão. E será ausência em mais três partidas da Série A: Cruzeiro, domingo, Botafogo, na quarta-feira, e o clássico com o Santos, dia 20.

O retorno, a princípio, está agendado para 23 de abril, no Paraguai, quando o São Paulo visita o Libertad, atualmente o líder isolado do Grupo D com 6 pontos, diante de quatro dos são-paulinos, no Estádio Dr. Nicolás Leoz (La Puerta), em Assunção.

Até lá, Zubeldía – balança no cargo – deve contar também com o meia Oscar e o zagueiro Arboleda. O equatoriano sentiu um problema muscular na coxa e deixou o jogo com o Alianza Lima no intervalo. O treinador lamentou mais uma perda. “Talvez por cinco, dez, sei lá quantos dias. Vamos aguardar.”