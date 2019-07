Lucas Moura marca, mas Tottenham perde do Manchester United em amistoso

O brasileiro Lucas Moura balançou as redes pelo Tottenham nesta quinta-feira, mas não conseguiu evitar a derrota para o Manchester United por 2 a 1, em amistoso disputado em Xangai, na China. Anthony Martial e Angel Gomes marcaram os gols do rival.

Na reserva, Lucas entrou em campo somente no segundo tempo, em mais um jogo utilizado pelo técnico Mauricio Pochettino para fazer testes em sua equipe. As entradas do brasileiro e do sul-coreano Son em campo melhoraram o rendimento do time londrino, que já perdia por 1 a 0.

O empate veio aos 20 minutos. Lucas pegou rebote da zaga, driblou o marcador e bateu de canhota para as redes. A bola desviou na zaga e não deu chances ao goleiro De Gea.

O primeiro gol da partida fora marcado ainda na etapa inicial, aos 21. Pogba recebeu longo passe do brasileiro Andreas Pereira, entrou na área e finalizou rasteiro. No segundo tempo, o Manchester sacramentou a vitória com gol de Angel Gomes, aos 35, após tabela com Juan Mata.

O placar acabou refletindo o maior domínio do Manchester na partida, principalmente no primeiro tempo. E mesmo que o Tottenham tenha atuado com alguns dos seus principais titulares nesta etapa, como Harry Kane e Delle Alli. O United contou com mais reservas em campo ao longo dos 90 minutos.

Trata-se da segunda vitória do time de Manchester na International Champions Cup, competição amistosa que serve de pré-temporada para alguns dos maiores times europeus. Na sequência, no dia 3 de agosto, o United enfrentará o Milan. Já o Tottenham, com uma vitória e agora uma derrota no torneio, terá pela frente a Inter de Milão, no dia 4.