Lucas Moura inaugura academia em São Bernardo-SP com serviços completos para todas as idades A L7 Life Club é um projeto do jogador do Tottenham para ajudar os outros a cuidarem da saúde

Camisa 27 do Tottenham Hotspur, Lucas Moura veio ao Brasil após o término da temporada europeia para inaugurar oficialmente a L7 Life Club, academia que é uma determinação do jogador para que fosse feita e ajudasse os outros a se exercitarem no dia a dia e assim cuidar da saúde de um número maior de pessoas.





A academia fica localizada em São Bernardo-SP, na Avenida Senador Ricardo Batista, 70. O local conta além de aparelhos de musculação, com uma quadra de futsal, piscinas, um estúdio de pilates, sala para exercícios funcionais e muitos outros serviços que completam ainda mais a academia.

No evento, uma surpresa foi feita para Lucas, sendo exposta um mural exposto na parede da quadra de futsal com retratos do jogador vestindo as camisas do São Paulo, PSG, Tottenham e da Seleção Brasileira, onde o camisa 27 do clube inglês teve passagens ao longo da carreira profissional.

A inauguração contou com a presença de familiares e convidados próximos do jogador, além do prefeito e vice-prefeito de São Bernardo, assim podendo presenciar a inauguração oficial do local de ginástica, que teve certa demora pois Lucas não podia vir ao Brasil antes por conta dos compromissos no futebol europeu e a restrição de viagem imposta por conta da pandemia da Covid-19, dessa forma o atleta está vendo pela primeira vez com os próprios olhos a realização do sonho pessoal.

A academia ainda conta com a parceira do Colégio Ábaco, que fica em São Bernardo, e assim como disse Lucas, uma das missões da construção da academia, além de ajudar a cuidar da saúde de mais pessoas, é a de valorizar a cidade, pois quando o projeto lhe foi apresentado, o atacante não pensou duas vezes antes de concordar.

