Lucas Moura decide, e Tottenham vence o Aston Villa pela Premier League Com gol de ponta-direito brasileiro na segunda etapa, Tottenham superou o Aston Villa e voltou a vencer no Campeonato Inglês

O Tottenham voltou a vencer na Premier League após três derrotas seguidas na competição. Neste domingo, a equipe londrina bateu o Aston Villa por 2 a 1 com gols de Hojbjerg e Lucas Moura, enquanto o time visitante marcou com Ollie Watkins.

ABRIU O PLACAR

Na primeira etapa, o Tottenham conseguiu criar boas chances de ataque contra o time do Aston Villa, e foi eficaz aos 27 minutos para marcar o gol que abriu o placar. Após assistência de Heung-Min Son, Hojbjerg colocou a bola para dentro da rede.

ERROS

Com o Tottenham na frente do placar, o Aston Villa precisou ir ao ataque para buscar o resultado na partida deste domingo. Durante o primeiro tempo, a equipe visitante finalizou em quatro oportunidades, mas nenhuma delas acertou o gol.

EMPATE

O Aston Villa calibrou a sua mira para a segunda etapa e, após falhar na parte inicial do jogo, conseguiu igualar o placar aos 22 minutos. Em cruzamento do lateral-esquerdo Matt Targett, o time visitante fez o seu gol com o atacante Ollie Watkins em boa finalização.

DECIDIU

Com o placar igualado, o Tottenham não estava satisfeito em somar apenas um ponto dentro de seu estádio, na cidade de Londres. Dessa forma, os Spurs foram ao ataque, e Son concedeu mais uma assistência importante. Em cruzamento do jogador sul-coreano, o brasileiro Lucas Moura marcou para dar a vitória para o seu time.

SEQUÊNCIA

O Tottenham enfrenta o Newcastle às 12:30h (de Brasília) do dia 17 de outubro. O Aston Villa, por sua vez, enfrenta o Wolverhampton às 11h (de Brasília) do dia 16 de outubro. As duas partidas são válidas pela Premier League.

