Lucas Moura dança após marcar gol do São Paulo e diz sonhar com seleção brasileira

A boa vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, neste sábado, pela estreia do Campeonato Paulista, trouxe ao torcedor do São Paulo um sentimento animador. O time perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira, Caio Paulista para o Palmeiras, entre outras baixas. Mas, o início da temporada 2024 começou com o pé direito e isso se refletiu no elenco em campo. A animação foi tanta que Lucas Moura fez um movimento de dança um tanto animado.

O camisa 7 abriu o placar logo no início da partida, de pênalti. Sua permanência era uma incógnita até o fim de 2023, quando acertou sua permanência no Morumbi. Ele foi peça fundamental para a inédita Copa do Brasil. O ídolo, que ‘disse ao povo que ficaria’, tomou conta das redes sociais após comemorar o gol dançando em frente a um determinado setor das arquibancadas.

A dança animada de Lucas foi uma promessa paga ao filho Miguel, de seis anos. O garoto foi filmado após a partida pela mãe, Larissa Saad, reproduzindo o movimento protagonizado pelo pai num Morumbi chuvoso com mais de 45 mil torcedores.

Lucas foi o grande destaque do São Paulo no jogo com o Santo André, que ainda contou com gols de Luciano e Diego Costa. Na temporada passada, foi peça-chave no elenco de Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil. Voltou ao Brasil e retomou o bom futebol que o fez brilhar com a camisa do tricolor paulista o levou para a Europa. No ‘Velho Continente’, não conseguiu o mesmo desempenho.

Hoje, o protagonismo voltou e Lucas sonha alto. Agora que Dorival está na seleção brasileira, a porta para a disputa de uma Copa do Mundo volta a se abrir para ele. “É minha meta”, disse o são-paulino após a partida. “Eu vou trabalhar bastante para poder voltar para a seleção”.

“Servir o meu país sempre foi uma grande honra. Vou trabalhar bastante para isso”, finalizou. O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, diante do Mirassol, fora de casa, pela 2ª rodada do Paulistão.

