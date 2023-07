Lucas Mariano é suspenso por doping e deve desfalcar Brasil na Copa do Mundo de Basquete

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 16:49 Compartilhe

O pivô Lucas Mariano, que jogou a última temporada pelo Franca e está na lista de pré-convocados para a Copa do Mundo de basquete, foi suspenso provisoriamente por doping. O nome dele foi incluído em uma relação de atletas suspensos divulgada na terça-feira pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

O teste feito no jogador em 7 de janeiro – dia em que ele foi relacionado para partida contra o São Paulo, mas não entrou em quadra – identificou a presença de variações de sibutramina, substância inibidora de apetite. Também foram encontradas furosemida e hidroclorotiazida, que possuem ação diurética.

Mariano é atleta do Franca desde 2021 e seu contrato terminou há cinco dias, na última sexta-feira. Na última temporada, foi multicampeão com a equipe do interior paulista, com os títulos do NBB, da Copa Super 8 e da Champions das Américas, torneio no qual foi eleito o melhor jogador.

No dia 21 de junho, o pivô foi um dos 25 nomes listados pelo técnico Gustavo de Conti na pré-convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de Basquete, que será disputada no Japão, nas Filipinas e na Indonésia, a partir de 25 de agosto. Conti cortará nove nomes da pré-lista e levará 16 jogadores para o Mundial.

