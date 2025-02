Lucas Lucco vai às lágrimas ao desabafar sobre depressão e diz estar piorando

Lucas Lucco, 33 anos, fez um emocionante desabafo sobre depressão e contou que está piorando. No último domingo, o cantor usou as redes sociais para relatar as dificuldades que vem enfrentando na vida pessoal e profissional por conta da doença.

O desabafo acontece menos de um mês após o cantor anunciar volta aos palcos, depois de quase um ano de pausa para tratar de sua saúde mental.

Recentemente, ele revelou que luta contra a depressão, ansiedade, Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

“Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água… Me pergunto: ‘E se eu não fosse assim?’. Estou piorando com o tempo, apesar de tanto esforço para me sentir melhor”, refletiu através de legenda em um vídeo, publicado no TikTok, em que ele aparece chorando.

“Será que eu seria um pai, artista, profissional, filho ou namorado melhor? Eu conseguiria não afastar as pessoas com o meu jeito diferente?”, continuou ele.

O artista contou que decidiu se expor e dividir a angústia que está passando na tentativa de, talvez, ajudar fãs que passam pela mesma situação.

“Creio que tem mais pessoas por aí que se sentem assim também. Seria ótimo entender o motivo. Eu gostaria muito de saber”, finalizou o relato.