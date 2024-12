Lucas Lucco preocupa fãs com vídeo de desabafo um ano após afastamento dos palcos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 9:24 Para compartilhar:

ALERTA GATILHO: Este texto trará relato de bipolaridade, podendo gerar gatilho em quem estiver passando por situação semelhante. Caso você se identifique e esteja pensando em se machucar, procure ajuda de um médico, psicólogo, familiar, ou ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

Lucas Lucco, de 33 anos, publicou em seu perfil no Tiktok um vídeo, nesta segunda-feira, 2, que deixou os fãs preocupados.

Na gravação, o cantor sertanejo aparece em frente ao espelho ao acordar, aparentemente chorando, lavando o rosto e escovando os dentes. Ao fundo, uma música melancólica. “Acorde comigo mal do nada”, disse ele. “Bem-vindo ao meu mundo bipolar”, escreveu na legenda.

Não demorou muito para que os internautas de plantão se manifestassem a respeito do teor do conteúdo. “Eu fico triste em ver um rapaz lindo cheio de vida assim”, comentou uma. “Não gosto de te ver assim”, disse outra.

“Eu não consigo me filmar para mostrar esses momentos”, disse uma terceira seguidora. Lucas, então, respondeu: “Eu tive que aprender. Tem gente que precisa ver esse tipo de conteúdo. É minha obrigação”.

Lucas Lucco foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), um distúrbio que causa alterações de humor que costumam ir da depressão a episódios de obsessão.

Em dezembro de 2023, o artista anunciou que faria uma pequena pausa na carreira para cuidar da sua saúde.

“Nesse ano de 2023, tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento/cancelamento de alguns shows. Remanejando e lutando com a agenda por conta dos vários e vários compromissos que as empresas que tenho hoje me demandam. Tive inúmeras crises durante o ano, mas no dia 7 de novembro ficou muito intenso e, de lá pra cá, fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30”, disse, na ocasião.

“Amo tudo que eu faço, amo o meu trabalho dentro e fora do palco mas as vezes o TAB consegue me limitar muito e, por isso, preciso dessa pequena pausa. Peço desculpas as pessoas que iriam nos shows desse fim de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% pro meu filho, pro palco, pras empresas e pra realizar os sonhos e objetivos que eu ainda tenho a realizar”, completou.