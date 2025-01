Lucas Lucco imagina como seria vida se tivesse usado drogas: ‘Não estaria mais aqui’

Alerta gatilho: Este texto trará relato de ansiedade, pânico, bipolaridade e TDAH, podendo gerar gatilho em quem estiver passando por situações semelhantes. Caso você se identifique e esteja pensando no pior, procure ajuda de um médico, psicólogo, familiar, ou ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

O cantor Lucas Lucco, de 33 anos de idade, abriu o jogo sobre os problemas que vem enfrentando há anos, em relação à saúde mental. Diagnosticado há três anos com bipolaridade e TDAH, o sertanejo – que fez uma pausa na carreira devido às crises de ansiedade e pânico que se intensificaram no auge da carreira, em 2014 -, contou como teve a carreira artística afetada.

“A minha saúde mental atrapalhou muito a minha carreira na música. Talvez porque eu não estava maduro o suficiente. Comecei a fazer sucesso com 23 anos de uma hora para a outra”, disse em entrevista à GQ.

Com o tempo, as crises durante os shows se tornaram recorrentes. “Quantas vezes eu ia para trás do palco tomar água e chorava. Enxugava as lágrimas na toalhinha e voltava”.

Lucco contou ainda que ficou impressionado ao conhecer a história do DJ sueco AVICII, tinha depressão, vício em álcool e analgésicos, e cometeu suicídio em 2018, aos 28 anos.

+ Wanessa Camargo revela desespero por crises de ansiedade: ‘Parava de respirar’

“Ele ganhou notoriedade de forma desproporcional. Era só um cara introspectivo que queria fazer música eletrônica. Chegou num ponto, que acontece com muitos artistas e aconteceu comigo, que ele se viu tão pressionado pela fama e longe da família que tudo perdeu sentido. Se eu tivesse usado drogas, não estaria mais aqui hoje”.

Lucas ainda falou sobre a rotina de sono após receber os diagnósticos. Ele costuma dormir de três a quatro horas por noite. Porém, pelo menos uma vez por mês, se dá o direito de dormir por mais de um dia. “Passo mais de 24 horas dormindo e acordo zerado”.

Quando está na fase depressiva do transtorno bipolar, costuma ter hiperfoco com a alimentação, consumindo apenas açaí com granola, leite de amêndoa e iogurte zero. O sertanejo já chegou a ficar três meses acamado.

Como refúgio, o cantor faz um retiro terapêutico no meio do mato, em uma casa de uma grande amiga em Ituiutaba, interior de Minas Gerais. “Costumo ficar um mês na roça. Lá não pega sinal de internet, então me dedico totalmente a rotina de treinos, levo peso, bicicleta para pedalar e tomo banho de cachoeira”.