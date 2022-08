Lucas Lucco e Rodolffo surgem irreconhecíveis em fotos antigas

Da Redação 25/08/2022 - 11:46 Compartilhe

Lucas Lucco surpreendeu os fãs ao postar uma foto antiga para homenagear o amigo Rodolffo Matthaus. Nos stories do Instagram, o cantor postou duas imagens em que os dois aparecem bem mais novos e irreconhecíveis.

Recentemente, Rodolffo da dupla com Israel, passou por apuros ao fazer uma caminhada na natureza. O artista contou em vídeo postado em seu Instagram que escorregou e acabou rasgando seu braço em um arame farpado.

“O tombo foi feio! Estava com uma mão no celular e outra segurando a cerca, descendo. Quando fui escorregar, abracei o arame para não cair no chão. Ele me ‘mordeu’ tão forte… Arrancou ‘couro’ do meu braço. Até cabelo tem pregado em minha camiseta, rasgou!”, contou.