Lucas Lucco é processado após realizar sorteio de transplante capilar nas redes sociais

Lucas Lucco, 32 anos, está sendo processado por ter promovido um sorteio de um transplante capilar em parceria com uma empresa de medicina especializada. A promoção aconteceu em 2020, pelas redes sociais.

O autor da ação, Leandro Rabelo Penha argumenta ter sido o vencedor do sorteio, mas diz ter sido surpreendido com a informação de que foi desclassificado, apesar de ter cumprido com todos os requisitos para participar da aposta.

A ação teve início no Rio Grande do Norte e, em seguida, passou a tramitar na Justiça do Estado de São Paulo.

A parte processante pede a realização do transplante capilar, conforme anunciado no sorteio, além de pagamento indenizatório por danos morais de, pelo menos, R$ 15 mil.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, e confirmada pela revista Quem, que teve acesso ao processo. Procurada pela revista, a assessoria de comunicação do cantor não retornou o contato.

De acordo com o processo, Leandro teria descumprido uma das regras do sorteio por estar com parte da privacidade de sua página pessoal bloqueada.

