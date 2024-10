Lucas Lucco é furtado em Amsterdã e tem prejuízo estimado em R$ 100 mil: ‘Nunca fui assaltado no Brasil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2024 - 10:42 Para compartilhar:

No sábado, 19, o cantor Lucas Lucco, 33 anos, teve seu carro arrombado e seus pertences furtados enquanto realizava compras em um supermercado em Amsterdã, na Europa. Nos Stories do Instagram, ele contou que criminosos quebraram o vidro do veículo e levaram diversos objetos de valor, como sua mochila, passaporte, relógio da marca Rolex, iPod, câmera e fone de ouvido. O prejuízo estimado pelo cantor gira em torno de R$ 100 mil.

“Eu deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila e meu passaporte”, disse Lucco, que, após perceber o furto, se dirigiu à delegacia local para registrar a ocorrência. Ele ainda explicou que tentou localizar os ladrões com a ajuda da polícia, mas sem sucesso.

“A gente foi procurar com a polícia, mas já tinham passado 20 minutos e eles não estavam mais lá”, declarou.

O artista também demonstrou revolta com o ocorrido e comparou o episódio à criminalidade no Brasil. “Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil, né? Que o povo assalta e rouba. Nunca fui assaltado, nunca quebraram o vidro do meu carro no Brasil!”, finalizou.