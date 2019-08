Lucas Lucco anuncia noivado: ‘Escrevendo mais um capítulo’

Rio – O cantor Lucas Lucco preparou uma surpresa para pedir a namorada, Lorena Carvalho, em casamento, na madrugada desta sexta-feira. O galã decorou a mansão onde mora com pétalas de rosas vermelhas, acendeu velas e fez um jantar romântico para a amada. O ator também publicou um vídeo da cerimônia de noivado no Instagram.

Lucas Lucco e Lorena Carvalho ficaram noivos na madrugada desta sexta-feira – Reprodução/Instagram

O evento contou com uma decoração luxuosa e a presença de amigos e familiares. Dentre os famosos estavam presentes os cantores Leo Santana, Fernando Zór, a apresentadora Eliana e a cantora Preta Gil.

No fim da noite, Lucas Lucco arrumou o quarto com pétalas no chão e até o cachorro do casal participou do pedido. Num stories publicado por cantor é possível ver um violão e um buquê de flores em cima de uma cadeira próximo à cama do casal.