Lucas Lira revela desejo de reconciliação com Sunaika Bruna: ‘Mulher da minha vida’

Lucas Lira usou o Instagram nesta quinta-feira, 31, para declarar seu amor pela ex-namorada, Sunaika Bruna. Os dois romperam um relacionamento de nove anos em maio, mas agora o criador de conteúdo deseja reatar.

“Meu maior sonho hoje é poder reatar com a Bruna e restituir a minha família, e sim, ela sabe disso (conversamos quase que diariamente sobre esse assunto)”, começou Lucas, em um story na rede social.

“A Bruna é e sempre foi a mulher da minha vida, a nossa separação não foi porque deixamos de nos amar, e sim por problemas recorrentes em mim que eu não conseguia mudar, problemas que estão ligados diretamente ao meu tipo de personalidade, por conta de como eu fui criado”, continuou.

“A Bruna sempre se entregou muito mais, sempre demonstrou mais, sempre se doou mais, e eu tentando acompanhar mas quase sempre sem sucesso, justamente por ser uma pessoa muito diferente dela nesses aspectos de ‘entrega’. Porém, nesses 4 meses que estive sozinho, muuuuuita coisa mudou na minha cabeça, minha perspectiva e minha maneira de enxergar o nosso relacionamento evoluiu de uma forma que nem eu acreditava que seria possível.”

Na sequência, o influenciador afirmou que, se reatasse o relacionamento, “seria um homem muito diferente”. “Estive refletindo, analisando e entendendo coisas que eu não conseguia enquanto estava do lado dela, e é difícil de explicar isso porque são coisas muito pessoais do coração. Quem já se separou e depois de um tempo voltou com a CERTEZA de que era aquela pessoa pro resto da vida, sabe do que eu estou falando”, finalizou.

Em outro story, Lucas ainda revelou sonhar com frequência com a reconciliação, além de publicar o print de uma conversa com a ex. Os dois são pais do pequeno Noah, de 2 anos.

Relembre o rompimento de Lucas Lira e Sunaika Bruna

Os criadores de conteúdo colocaram um fim no relacionamento de quase nove anos em maio de 2023. A notícia foi anunciada no Instagram de ambos, acompanhada de uma foto juntos e um longo texto pedindo compreensão do público.

Segundo eles, tomaram juntos a decisão. “Não houve traição, nem falta de respeito (antes que alguns especulem algo)”, garantiram. “Tem coisas que realmente não dão certo, mesmo a gente se esforçando e tentando de todas as formas! Não fiquem pedindo pra gente voltar. E volto a repetir, já tem algum tempo que estávamos fazendo de tudo pra que desse certo”, pontuaram.

O anúncio do término abalou fãs do casal, que seguem torcendo por uma reconciliação.

