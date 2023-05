Lucas Lira e Sunaika Bruna anunciam término após 9 anos de relacionamento: ‘Não está sendo fácil’

Ingridi Ingrid - https://istoe.com.br/author/ingridcmia/ 23/05/2023 - 11:59 Compartilhe

Os criadores de conteúdo Lucas Lira e Sunaika Bruna colocaram um fim no relacionamento de quase nove anos. A notícia foi anunciada nesta terça-feira (23), no Instagram de ambos, acompanhada de uma foto juntos e um longo texto pedindo compreensão do público. “Tudo que é bom, dura o tempo necessário para ser inesquecível”, iniciou o desabafo na legenda.

“Em respeito às pessoas que gostam da gente e admiram, viemos aqui contar que o nosso relacionamento chegou ao fim! Foram quase nove anos de muito aprendizado, dedicação, respeito e amor, momentos incríveis, inesquecíveis, memórias que nunca vão ser apagadas. Tivemos o melhor presente que foi o nosso filho”, prosseguiu.

Segundo eles, tomaram juntos a decisão. “Não houve traição, nem falta de respeito (antes que alguns especulem algo)”, garantiram. “Tem coisas que realmente não dão certo, mesmo a gente se esforçando e tentando de todas as formas! Não fiquem pedindo pra gente voltar. E volto a repetir, já tem algum tempo que estávamos fazendo de tudo pra que desse certo”, pontuaram.

“Pedimos MUITO RESPEITO, porque não tá sendo fácil e nem vai ser. O relacionamento de homem e mulher acabou, mas continua a amizade, o companheirismo, o respeito e o carinho. Temos um serzinho que é o nosso maior bem, pra educar, ensinar e criar.

Obrigado por todo o carinho que tiveram com a gente todos esses anos”, finalizaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sunaika Bruna (@sunaikabruna)

