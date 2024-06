Lucas Lima rebate críticas sobre estar mais sociável após fim do casamento: ‘Nunca nos podamos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 16:29 Para compartilhar:

Lucas Lima, 41, ex-marido da cantora Sandy, 42, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 7, para se pronunciar sobre os comentários maldosos acerca de seu antigo casamento. Nas últimas semanas, ele tem chamado atenção por participar de eventos e se mostrar mais sociável do que no período em que esteve no relacionamento.

Na web, o músico foi alvo de observações quanto à sua postura mais descontraída, diferentemente do que acontecia antes da separação. Ele, que já havia rebatido alguns comentários, resolveu debochar da situação. Em seu perfil no Instagram, o artista publicou um vídeo em que ele aparece dançando em cima de uma mesa e fez uma legenda irônica pedindo o fim das comparações.

“Olha como o sorriso tá diferente, mais aberto… que homem livre… sem as amarras da ex… finalmente se divertindo, mostrando quem ele realmente é, vivendo pela primeira vez… Só que em 2022, num casamento de amigos e com a então esposa dando risada e se divertindo junto. E não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos stories na época. Mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy”, disse ele.

Lucas fez questão de ressaltar que ele e a ex-esposa estão felizes. Ele defendeu a cantora e falou da importância de Sandy ao longo de sua trajetória.

“É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher. Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor… E agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos mas que têm certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas”, disparou ele.

Lucas Lima e Sandy se separaram em setembro do ano passado, após 24 anos juntos, sendo 15 de casamento. Dessa união, nasceu Theo, hoje com 9 anos.

